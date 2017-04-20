Тиллерсон: власти Венесуэлы нарушают собственную конституцию

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Власти Венесуэлы нарушают конституцию собственной страны, Вашингтон пристально следит за ситуацией в республике. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон журналистам в Госдепартаменте.
"Мы обеспокоены тем, что правительство (президента Николаса) Мадуро нарушает собственную конституцию. Оно заглушает голоса оппозиции и не позволяет ей действовать таким образом, чтобы выражать мнение венесуэльского народа", - считает госсекретарь.
Он особо отметил обеспокоенность США ситуацией в Венесуэле и подчеркнул, что Вашингтон "пристально следит" за ней и обсуждает ее с Организацией американских государств.
Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.
Тем не менее случившееся привело к массовым акциям протеста, перераставшим в беспорядки и столкновения с полицией. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны почти 540 участников протестных акций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.