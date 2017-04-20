СБ ООН не смог осудить ракетное испытание КНДР из-за разногласий между Россией и США

ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Совету Безопасности ООН не удалось принять заявление с осуждением проведенного КНДР 15 апреля ракетного испытания из-за разногласий между Россией и США. Как сообщили в среду в постоянном представительстве РФ при ООН, американская делегация свернула работу над документом, отказавшись включить в него призыв к урегулированию ситуации на Корейском полуострове через диалог.

В российской дипмиссии напомнили, что эти слова являются цитатой из последней резолюции по КНДР, единогласно принятой Совбезом в 2016 году. Кроме того, призыв к диалогу в прошлом неоднократно включался в заявления для печати СБ ООН, касающиеся ракетных пусков КНДР, не вызывая никаких сомнений у американской стороны. Тем не менее во внесенном США 19 апреля проекте документа такая формулировка отсутствовала.

"Когда мы потребовали восстановления этого "согласованного языка", имеющего важное политическое значение, выразив готовность к дальнейшей работе с авторами проекта, делегация США без объяснения причин свернула работу над документом, заявив о том, что Россия заблокировала заявление для прессы", - говорится в поступившем в ТАСС заявлении постпредства РФ.

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.