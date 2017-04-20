Новый премьер Марокко пообещал бороться с коррупцией и терроризмом

РАБАТ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Премьер-министр Марокко Саад ад-Дин аль-Османи, который был назначен королем на пост главы кабмина месяц назад, представил в среду программу нового правительства страны. Как он заявил, выступая перед обеими палатами парламента, приоритетом исполнительной власти станет борьба с коррупцией и терроризмом.

По его словам, действия правительства будут направлены на "проведение реформ государственных органов, укрепление принципов неподкупности и качественного управления". Это, как заверил аль-Османи, является "приоритетом для достижения успеха многочисленных преобразований и проектов, начатых в Марокко".

"Правительство будет работать над реализацией этих целей по нескольким направлениям, включая усиление прозрачности и борьбу против коррупции, обеспечение финансового контроля государства над государственными учреждениями и компаниями", - сказал он.

Аль-Османи особо подчеркнул, что Марокко "останется приверженным своим религиозным основам и будет следовать умеренному подходу". "Правительство продолжит оказывать поддержку огромным усилиям, прилагаемым различными службами безопасности королевства, по борьбе с терроризмом и всем, что способно угрожать безопасности и стабильности страны", - добавил он.

Как отметил аль-Османи, правительство "собирается наращивать дипломатические усилия для противодействия врагам национального и территориального единства Марокко, а также с целью усиления международного влияния королевства, расширения круга его союзников и диверсификации экономических партнеров по всему миру".

В состав коалиционного правительства, сформированного 5 апреля, входят представители умеренной исламистской Партии справедливости и развития (ПСР), Национального объединения независимых (НОН), Конституционного союза (КС), Народного движения (НД), Социалистического союза народных сил (ССНС) и Партии прогресса и социализма (ППС)".