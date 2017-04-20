Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США вновь ужесточается охрана Белого дома

Международная панорама
20 апреля, 1:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Официальные представители Секретной службы заверили журналистов, что и после нового ужесточения режима безопасности туристы смогут любоваться южным фасадом Белого дома
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Власти США снова ужесточают охрану Белого дома. Как сообщила  газета USA Today, теперь решено расширить буферную "зону безопасности" на южных подступах к территории рабочей резиденции президента страны.

Согласно публикации, из открытого доступа изымается вся популярная у туристов прогулочная парковая зона вдоль южной ограды Белого дома вплоть до "Эллипса" - обширной лужайки, известной вашингтонцам прежде всего тем, что там под Рождество ставят большую елку.

Газета объясняет принятое решение тем, что президентской охране - Секретной службе США - никак не удается пресечь проникновение на территорию Белого дома непрошеных посетителей. Не далее как в прошлом месяце с разрывом в несколько дней произошло два подобных инцидента, причем в одном случае нарушителя обнаружили и задержали лишь спустя 16 минут. Он оказался психически неуравновешенным молодым калифорнийцем, имевшим при себе письмо на имя Дональда Трампа и представившимся другом президента страны. Сам хозяин Белого дома находился во время всех этих событий в своей резиденции.

После этого инцидента были уволены двое патрульных охранников. Ранее было огромное множество других нарушений, в том числе и довольно серьезных, когда посторонним удавалось проникать в сам Белый дом. В результате в 2013-2014 годах сменились подряд два начальника Секретной службы. А преемник последней сам полтора месяца назад уволился, так что пока у президентской охраны в США нет постоянного руководителя.

Официальные представители Секретной службы заверили журналистов, что и после нового ужесточения режима безопасности туристы смогут любоваться южным фасадом Белого дома, просто "с более дальней дистанции".

Смотрите также

Два сотрудника Секретной службы США уволены из-за инцидента возле Белого дома
WP: секретная служба США запросила дополнительно $60 млн на охрану и поездки Трампа
СМИ: в Нью-Йорке похищен ноутбук Секретной службы США с подробным планом Trump Tower
CNN: сотрудники Секретной службы будут наказаны из-за проникновения мужчины в Белый дом

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
2
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
3
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
4
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
5
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
6
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама