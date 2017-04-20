Эрдоган намерен обсудить ситуацию в Сирии при личной встрече с Трампом в начале мая

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает лично встретиться с президентом США Дональдом Трампом в начале мая, чтобы обсудить ряд тем, в частности ситуацию в Сирии. Об этом турецкий лидер заявил в интервью телеканалу Al Jazeera.

"Встреча с Трампом, вероятно, состоится в начале мая, подготовка к ней сейчас ведется", - сказал турецкий лидер, отметив, что это будут "детальные переговоры по ряду тем". В контексте предстоящей встречи Эрдоган сказал, что надеется, что США изменят свою позицию в отношении "Сил народной самообороны" (СНС, сирийские курды), которых в Анкаре считают ответвлением признанной в стране террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). СНС входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которым Вашингтон оказывает содействие в операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Сирии.

"США должны изменить свою стратегию в отношении террористических организаций, группировка ИГ - террористическая, но есть другие формирования как СНС и РПК, которые также террористические, с ними нужно действовать соответственно, - подчеркнул Эрдоган. - Что касается сирийских курдов, то у нас была договоренность в период президентства Барака Обамы, однако он, к большому сожалению, обманул нас. Надеюсь, что политика США при администрации Трампа изменится".

Говоря о противостоянии группировке ИГ, Эрдоган подчеркнул, что Турция, США и некоторые страны Персидского залива "должны совместно решать проблемы, связанные с терроризмом". В рамках контртеррористической кооперации в Сирии турецкий лидер вновь предложил создать зону безопасности на площади 5 тыс. кв км и ввести бесполетные зоны.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президентов США и Турции провести двустороннюю встречу в мае до саммита НАТО в Брюсселе, который пройдет 25 мая. Во вторник Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По данным телеканала A Haber, в ходе разговора обсуждался вопрос визита Эрдогана в Вашингтон, который пока планируется до начала священного для мусульман месяца Рамадан.