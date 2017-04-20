Гражданку Канады обвинили в незаконной транспортировке мигрантов из США

ОТТАВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Жительнице канадской провинции Саскачеван предъявлены обвинения в том, что она незаконно привезла в Канаду девять нелегальных мигрантов из США. Об этом сообщил телеканал CBC.

43-летнюю жительницу города Реджайна Мишель Оморуи обвинили "в доставке контрабандным способом людей и заговоре с целью незаконной доставки людей". Ее автомобиль, в котором находились девять граждан из стран Западной Африки, был остановлен в минувшую пятницу на американо- канадской границе между штатом Северная Дакота и провинцией Саскачеван. Грозит ли ей арест, пока не сообщается.

Личные данные нелегальных мигрантов не раскрываются. Известно, что после задержания они были отпущены и доставлены в Миграционную службу Канады, где написали заявление о предоставлении им статуса беженцев.

После избрания осенью прошлого года Дональда Трампа президентом США из этой страны в Канаду резко увеличился поток нелегальных мигрантов, которые опасаются депортации из Соединенных Штатов при новой администрации в Вашингтоне. В основном из США бегут выходцы из Африки и Ближнего Востока.