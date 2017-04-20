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ЦРУ ищет в своих рядах информатора WikiLeaks

Международная панорама
20 апреля, 3:03 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Осведомителя, по данным телеканала CBS, ищут среди кадровых сотрудников ЦРУ и частных подрядчиков, которые имели физический доступ к данным, обнародованным WikiLeaks в начале марта
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© AP Photo/Carolyn Kaster

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ)  развернуло при помощи Федерального бюро расследований (ФБР) охоту на предполагаемого информатора организации WikiLeaks в своих рядах. Об этом сообщила  телекомпания CBS.

Как она уточнила, ЦРУ и ФБР ведут совместное расследование, чтобы установить, кто именно передал WikiLeaks данные об используемых американской разведкой изощренных методах кибершпионажа.

Ссылаясь на источники, знакомые с ходом разбирательства, телеканал отметил, что осведомителя ищут среди тех кадровых сотрудников ЦРУ и  частных подрядчиков, которые имели физический доступ к данным, обнародованным WikiLeaks в начале марта.

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Доступ к этим сведениям имели несколько сотен человек, и следователи проверяют каждого из них, подчеркнула телекомпания CBS. Одной из основных функций ФБР является контрразведка.

WikiLeaks 7 марта выложила в открытый доступ массив данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ.

Из этой информации, к примеру, следовало, что ведомство в Лэнгли способно устраивать кибератаки под чужим флагом, разработало вредоносные программы, позволяющие следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которой можно получить доступ к смартфонам по всему миру.

Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Кроме того, ЦРУ и британская контрразведка нашли способ, который позволяет использовать многофункциональные телевизоры Samsung Smart TV  в качестве устройства для прослушивания.

По свидетельству WikiLeaks, утечку всех этих данных устроили бывшие подрядчики ключевого разведывательного органа США, которые, как и бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, не хотели мириться с беззаконием в деятельности ЦРУ.

В свою очередь директор ЦРУ Майкл Помпео во время выступления 13 апреля в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне фактически угрожал основателю WikiLeaks австралийцу Джулиану Ассанжу. Помпео утверждал, что WikiLeaks представляет собою по существу "негосударственную вражескую службу разведки, действующую по наущению таких государств, как Россия".

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