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Австралия ужесточает правила предоставления гражданства

Международная панорама
20 апреля, 3:28 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Документы на получение гражданства теперь можно будет подавать только после того, как иностранец прожил в Австралии четыре года
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СИДНЕЙ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Правительство Австралии приняло решение ужесточить правила предоставления гражданства иностранцам. Об этом объявил премьер-министр страны Малколм Тернбулл, пояснив, что новая процедура предоставления гражданства будет в большей степени учитывать традиционные австралийские ценности.

К числу нововведений относятся разрешение подавать документы на получение гражданства только после того, как иностранец постоянно жил в Австралии четыре года (до сих пор документы можно было подавать после года ПМЖ - прим. ТАСС), обязательное прохождение экзамена по английскому языку, ограничение возможности сдавать тест на гражданство тремя попытками (до сих пор число попыток не было ограниченным - прим. ТАСС). Помимо этого тест будет включать "более значимые вопросы, на основании которых можно будет оценить понимание и приверженность кандидата на получение гражданства ценностям австралийского общества", уточнил премьер-министр.

"Статус гражданин Австралии является самым важным для нашей демократии, - подчеркнул Тернбулл. - Гражданство предоставляет огромные привилегии и налагает ответственность, вот почему оно заслуживает уважения со стороны тех, кто хочет его получить, и тех, кто его имеет".

В начале нынешней недели глава правительства объявил о другом важном решении, касающемся пребывания в Австралии граждан других стран - упразднении основной рабочей визы для иностранцев. "Мы - страна иммигрантов, но предпочтение при предоставлении работы должно отдаваться австралийцам, - пояснил глава правительства. - Поэтому мы отменяем визу номер 457, на основе которой до сих пор в нашей стране на временной основе находились иностранные работники. Мы больше не можем позволять, чтобы виза 457 оставалась гарантией получения рабочего места, которое может и должно быть отдано австралийцу".

Премьер-министр уточнил, что в будущем правительство учредит новую временную визу для иностранных работников, которая будет лучше учитывать потребности страны в тех или иных специалистах и предоставлении которой будут в большей степени приниматься во внимание такие факторы, как как рабочий стаж желающего подучить визу иностранца и знание английского языка.

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