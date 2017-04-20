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Yomiuri: Токио будет добиваться вступления в силу соглашения о ТТП без США

Международная панорама
20 апреля, 5:29 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Президент США Дональд Трамп считает, что ТТП дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию, и не в полной мере учитывает американские интересы
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ТОКИО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии приняло решение без участия США добиваться запуска в действие соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое предусматривает создание региональной зоны свободного движения товаров, капиталов и услуг. Этот вопрос будет поставлен представителями Токио на предстоящей в мае во Вьетнаме министерской конференции стран - членов объединения, сообщает газета Yomiuri.

Президент США Дональд Трамп сразу после своего вступления в должность объявил о выходе из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, хотя прежняя администрация Барака Обамы была одной из главных сил, продвигавших эту договоренность. Однако новый хозяин Белого дома пришел к выводу, что ТТП дает необоснованные выгоды конкурентам, включая Японию, и не в полной мере учитывает американские интересы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пытался уговорить Трампа пересмотреть это решение, но это ему не удалось.

Соглашение о формировании ТТП после семи лет упорных переговоров было заключено в феврале прошлого года. Участниками этой зоны должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, США, Чили и Япония. Соглашение может вступить в силу только после его ратификации большей частью стран-участниц. Однако пока это сделал только парламент Японии.

Ряд стран, подписавших соглашение о ТТП, выражает сомнение в том, что оно имеет смысл без участия США. Та же Япония намерена сейчас начать с Соединенными Штатами переговоры о выработке двустороннего соглашения об экономическом партнерстве.

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Темы
Выход США из Транстихоокеанского партнерства
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Трамп, Дональд
Страны
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