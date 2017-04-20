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Компания Citgo профинансировала инаугурацию Трампа на сумму около $500 тыс.

Международная панорама
20 апреля, 5:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Нефтяная компания является дочерним предприятием венесуэльской PDVSA
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Американская нефтяная компания Citgo, являющаяся дочерним предприятием венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, была одним из крупнейших корпоративных спонсоров инаугурации президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные в среду данные инаугурационного комитета Трампа.

По его информации, сумма взноса в церемонию вступления нового президента в должность составляла $500 тыс.

Ранее в апреле стало известно, что спонсоры выделили рекордные $107 млн пожертвований на церемонию. Самым щедрым оказался Аделсон, которому немного уступили владелец клуба New England Patriots Национальной футбольной лиги Роберт Крафт, инвесторы с миллиардным состоянием Стивен Коэн и Чарльз Шваб, основатель крупнейшего в мире регистратора доменных имен GoDaddy.com Роберт Парсонс.

11 апреля сенаторы США направили письмо министру финансов страны Стивену Мнучину, в котором выразили обеспокоенность возможным приобретением российской "Роснефтью" значительной доли американской нефтяной компании Citgo. Компании принадлежит 48 нефтяных терминалов в 20 штатах США.

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