Компания Citgo профинансировала инаугурацию Трампа на сумму около $500 тыс.

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Американская нефтяная компания Citgo, являющаяся дочерним предприятием венесуэльской государственной нефтегазовой компании PDVSA, была одним из крупнейших корпоративных спонсоров инаугурации президента США Дональда Трампа, состоявшейся 20 января в Вашингтоне. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на опубликованные в среду данные инаугурационного комитета Трампа.
По его информации, сумма взноса в церемонию вступления нового президента в должность составляла $500 тыс.
Ранее в апреле стало известно, что спонсоры выделили рекордные $107 млн пожертвований на церемонию. Самым щедрым оказался Аделсон, которому немного уступили владелец клуба New England Patriots Национальной футбольной лиги Роберт Крафт, инвесторы с миллиардным состоянием Стивен Коэн и Чарльз Шваб, основатель крупнейшего в мире регистратора доменных имен GoDaddy.com Роберт Парсонс.
11 апреля сенаторы США направили письмо министру финансов страны Стивену Мнучину, в котором выразили обеспокоенность возможным приобретением российской "Роснефтью" значительной доли американской нефтяной компании Citgo. Компании принадлежит 48 нефтяных терминалов в 20 штатах США.