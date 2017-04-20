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Жителям Мариуполя до октября отключили горячую воду

Международная панорама
20 апреля, 7:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет $31,7 млн
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Жители Мариуполя остались без горячей воды до нового отопительного сезона, который начнется с 15 октября. Об этом сообщается на сайте города со ссылкой на заявления местных властей.

По словам мэра Вадима Бойченко, город исчерпал лимит газа, а задолженность "Мариупольтеплосеть" составляет 850 млн гривен ($31,7 млн). За год долг удалось погасить только на 70 млн гривен ($2,6 млн).

"Нас поставили в такие условия, что мы вынуждены были отключить воду, другой альтернативы у нас нет", - заявил он на сессии городского совета.

"Если нам повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на пять лет, то нам спишут все проценты и начисления", - отметил Бойченко.

В свою очередь директор департамента образования городского совета Светлана Добровольская сообщила, что на сегодняшний день в Мариуполе в 13 детских садах нет водонагревателей. При этом проблема отсутствия горячей воды в детских дошкольных учреждениях решается путем нагрева в пищеблоках.

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