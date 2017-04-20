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Вооруженные силы Южной Кореи намерены дать немедленный ответ на провокации КНДР

Международная панорама
20 апреля, 7:45 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан отдал приказ повысить боеготовность вооруженных сил
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СЕУЛ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Исполняющий обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ан отдал приказ вооруженным силам быть готовыми дать немедленный ответ в случае осуществления КНДР новых военных провокаций. Об этом он заявил в ходе состоявшегося в Сеуле заседания кабинета министров.

"Призываю военных внимательно следить за возможными северокорейскими провокациями, повысить боеготовность и быть готовыми дать немедленный ответ", - подчеркнул Хван Гё Ан, являющийся на данный момент главнокомандующим. Напомнив о проведенном КНДР на днях неудачном ракетном пуске, он заметил, что Пхеньян может осуществить новые подобные действия "в любой момент".

Заявление и. о. президента прозвучало на фоне распространяющейся в СМИ информации о возможном проведении КНДР до конца апреля очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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