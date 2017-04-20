Около 100 самолетов ВВС Южной Кореи и США принимают участие в маневрах Max Thunder

СЕУЛ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Активная фаза южнокорейско-американских маневров ВВС Max Thunder началась в Республике Корея. Об этом сообщили в министерстве национальной обороны страны.

"В учениях принимают участие около 100 самолетов седьмой воздушной армии США и южнокорейских ВВС - истребители, штурмовики, бомбардировщики, транспортные самолеты, самолеты воздушной разведки", - отмечается в документе. В ходе маневров, которые завершатся 28 апреля, отрабатываются действия на случай провокаций со стороны КНДР, в том числе бомбометание с использованием высокоточных видов оружия, а также преодоление системы ПВО противника, подчеркнули в минобороны.

Max Thunder проходят в Республике Корея регулярно начиная с 2009 года. Маневры идут на фоне распространяющейся в СМИ информации о возможном проведении КНДР до конца апреля очередного ядерного испытания или запуска межконтинентальной баллистической ракеты.

Обстановка на Корейском полуострове обострилась в начале 2016 года, когда Пхеньян осуществил атомный тест и позднее запустил ракету-носитель с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще один атомный тест, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

В начале марта 2017 года командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению комплексов THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения России и Китая. В апреле ВС США направили к берегам Кореи авианосную ударную группу и ракетоносный подводный крейсер.