Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. В ситуации с воссоединением Крыма с Россией важно помнить о необходимости уважать право народов на самоопределение.

Об этом заявил кандидат партии "Республиканцы" на пост президента Франции, бывший премьер-министр Франсуа Фийон в интервью газете Le Figaro.

Он отметил, что "необходимо соблюдать два фундаментальных и противоречивых принципа - уважение границ и международного права, а также право народа на самоопределение". "Никто не может отрицать, что Крым исторически, культурологически, лингвистически является русским. Бесполезно говорить о том, что Россия должна покинуть Крым, этого никогда не произойдет", - сказал Фийон.

Он предложил организовать конференцию по судьбе Крыма под эгидой ООН, "которая позволит найти решение".

Он также заявил выступил против возможного вступления Турции в Евросоюз. "Я против вступления Турции в Европейский союз, - сказал Фийон. - Нужно предложить Турции обсудить экономическое сотрудничество и высокий уровень безопасности". Он отметил, что членство Турции в Евросоюзе может стать "очень опасной бомбой замедленного действия".

Комментируя последствия референдума в Турции, кандидат от партии "Республиканцы" отметил, что "он (референдум) рискует ускорить уход Реджепа Тайипа Эрдогана (президента Турции) в сторону империалистического режима".

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Фийон также заявил о своей уверенности в том, что он пройдет во второй тур выборов президента во Франции.

На вопрос о его прогнозах относительно первого тура, Фийон ответил: "Я буду во втором туре". При этом он не стал рассуждать, с кем из кандидатов он может встретиться во втором туре.

Фийон также отметил, что бывший президент Франции Николя Саркози поддерживает его "безоговорочно". "Он неоднократно об этом говорил. И я хотел бы его поблагодарить за это", - сказал Фийон.

Согласно обнародованным сегодня данным опроса, проведенного компанией "Харрис интерактив" (Harris Intercative), Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон окажутся на третьем месте после первого тура президентских выборов, набрав по 19% голосов избирателей.

Лидером рейтинга является основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, который, согласно прогнозам, получит 25% голосов. На втором месте - председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. По данным Harris Interactive, она может рассчитывать на поддержку 22% избирателей в первом туре.

Опрос был проведен 18-19 апреля. В нем приняли участие почти 3 тыс. человек. Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.