Могерини: Великобритания потеряет от Brexit больше, чем ЕС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Великобритания больше потеряет из-за своего решения покинуть Евросоюз, чем остальные страны блока. Об этом, как сообщило агентство Reuters, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила во время выступления в Университете Цинхуа в Пекине.

"Для меня все государства-члены ЕС важны в равной степени, поскольку одни могут вносить больший вклад в некоторые сферы, чем другие. Однако я считаю, что наши британские друзья потеряют больше, чем мы", - заявила Могерини студентам. "Им придется отказаться от своей принадлежности к сообществу", - добавила она. Глава европейской дипломатии подчеркнула, что даже после выхода Великобритании из блока ЕС продолжит оставаться "первым рынком в мире и второй по величине мировой экономикой".

Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС прошел 23 июня прошлого года, на нем победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. 29 марта 2017 года британский премьер-министр Тереза Мэй направила главе Евросовета Дональду Туску письмо, в котором уведомила о начале процедуры по выходу из ЕС. С этого момента была задействована 50-я статья Лиссабонского соглашения о ЕС, запускающая двухлетнюю процедуру переговоров по выходу Великобритании из сообщества.

18 апреля Тереза Мэй объявила о проведении 8 июня досрочных парламентских выборов в Великобритании. Она объяснила, что причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. Британские депутаты поддержали предложение премьер-министра назначить досрочные парламентские выборы.