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Глава МВД Франции предупредил Фийона об угрозе теракта на прошлой неделе

Международная панорама
20 апреля, 10:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Арина Лебедева
Кандидат в президенты считает, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен также могла стать мишенью для террористов
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ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Глава МВД Франции Маттиас Фекль предупредил кандидата от партии "Республиканцы" на пост президента страны Франсуа Фийона о том, что он может стать мишенью для террористов, еще на прошлой неделе. Об этом политик сообщил в интервью газете Le Figaro.

"Он сообщил, что было перехвачено сообщение, в котором я был назван мишенью", - сказал Фийон. По его словам, служба охраны приняла дополнительные меры безопасности, но "программа кампании не была изменена".

Фийон также не исключил, что лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен - кандидат, чей "проект борьбы с исламским тоталитаризмом является наиболее радикальным", - также могла стать мишенью для террористов.

Кандидат от "Республиканцев" отметил, что единственным возможным способом борьбы с террористической угрозой должна стать глобальная стратегия по защите границ, включающая жесткие меры против возможных террористов.

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Полиция 18 апреля задержала в Марселе двух французских граждан 23 и 29 лет. Как сообщил Фекль, они намеревались совершить теракты во время предвыборной кампании в стране. При обыске в их квартирах обнаружили взрывчатые вещества, огнестрельное оружие и флаг международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, у подозреваемых были найдены публикации с фотографиями Фийона.

По информации бельгийских СМИ, один из задержанных экстремистов впервые попал в поле зрения полиции в начале 2015 года после захвата квартиры и ликвидации двух членов исламистской террористической группы в бельгийском городе Вервье. Впоследствии выяснилось, что тогда полиция впервые столкнулась с частью бельгийской террористической группировки, остальные члены которой организовали теракты в Париже в ноябре 2015 года и в Брюсселе в марте 2016 года. Большинство ее членов были гражданами Франции, проживавшими в Бельгии, выходцами из арабской мигрантской среды, многие из которых участвовали в войне в Сирии на стороне ИГ.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.

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Персоны
Фийон, Франсуа
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