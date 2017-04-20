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DM: Мэй пойдет на выборы с обещанием отменить свободный въезд для граждан ЕС

Международная панорама
20 апреля, 11:50 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Также ожидается, что в предвыборном манифесте консерваторы возьмут на себя обязательства уйти с единого рынка и выйти из-под юрисдикции ЕСПЧ
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ЛОНДОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пропишет в предвыборном манифесте правящей Консервативной партии обещание отменить свободный въезд для граждан из стран Евросоюза на территорию Соединенного Королевства. Об этом сообщила газета Daily Mail (DM) со ссылкой на источники в партии.

Как ожидается, в предвыборном манифесте консерваторы возьмут на себя обязательства прекратить действие соглашения о свободном перемещении граждан ЕС, а также уйти с единого рынка и выйти из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека, отмечает издание. По информации газеты, прописывая такие обязательства, от которых партия в случае победы не сможет отойти, Мэй "блокирует препятствия со стороны убежденных сторонников сохранения членства страны в ЕС".

По информации DM, премьер также может отказаться от обещания, данного ее предшественником (занимал пост премьера с 2010 по 2016 год) Дэвидом Кэмероном, выделять 0,7% от ВВП на международную помощь.

"Все кандидаты от Консервативной партии должны будут поддержать этот манифест - он ограничит их и предоставит более сильный мандат (для Мэй на ведение переговоров с ЕС - прим. ТАСС)", - заявил источник изданию.

18 апреля Мэй объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным. В среду это предложение было утверждено парламентом.

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