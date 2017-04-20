Минюст Турции: оппозиция не сможет обжаловать решение избиркома в конституционном суде

АНКАРА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкое законодательство не дает оппозиции возможности обжаловать результаты голосования на референдуме по поправкам в конституцию в Конституционном суде (КС). Об этом заявил в эфире телеканала A Haber министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"По нашему законодательству решения Высшей избирательной комиссии (ВИК) не подлежат апелляции в судебных инстанциях, в том числе в КС. Такие решения окончательны. Кроме того, у КС нет права заниматься такими вопросами (пересмотром решений ВИК по голосованиям - прим. корр. ТАСС) и по международным договорам, которые подписаны Турцией", - сказал министр. Он отметил, что "даже если такой запрос с апелляцией поступит в КС, то он не сможет принять никакого иного решения, кроме отказа".

"Не будет результата и в случае обращения в Европейский суд по правам человека, поскольку референдумы не входят в его юрисдикцию", - добавил Боздаг. В среду основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции сообщила, что намерена обращаться в суды в связи с тем, что ВИК отклонила запрос партии об аннулировании результатов голосования.

Как сообщил корреспонденту ТАСС зампред НРП Эрдал Аксюнгер, партия "в субботу проведет закрытое заседание парламентской фракции, выслушает депутатов, а во вторник соберется Совет партии для выработки плана дальнейших действий".

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию и перехода на президентскую форму правления. За пакет поправок высказались 51,4% граждан, явка составила 86%. Оппозиция считает незаконным решение ВИК принять к подсчету бюллетени, не имевшие всех необходимых печатей.