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Китай поддержал идею Трампа о мирном урегулировании ситуации вокруг КНДР

Международная панорама
20 апреля, 11:50 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В Пекине заявили, что использование мирных способов для денуклеаризации Корейского полуострова является позицией правительства КНР
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ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительство Китая поддерживает идею президента США Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Корейском полуострове мирным путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Проведение переговоров и консультаций, использование мирных способов для денуклеаризации Корейского полуострова и поддержания там мира и стабильности является единственным путем решения вопроса и является позицией правительства Китая", - сказал дипломат.

Ранее Трамп выразил надежду, что Пхеньян хочет мира так же, как и Вашингтон. "Теперь я оказался в положении, когда у него (лидера КНДР Ким Чен Ына - прим. ТАСС) имеется ядерное оружие, - подчеркнул Трамп. - И нам надо с этим что- то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, мы хотим мира. В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016-го, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. Всего в течение года КНДР произвела более 20 ракетных пусков.

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