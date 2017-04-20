Китай поддержал идею Трампа о мирном урегулировании ситуации вокруг КНДР

Президент EJU: изменения в правилах сделали дзюдо понятнее, их оставят в силеСпорт 20 апреля, 13:03
Горшков: новый рекорд фигуристки Медведевой вызывает восхищениеСпорт 20 апреля, 13:01
Mirror: китайский клуб предложил футболисту "Челси" Косте рекордные €40 млн в годСпорт 20 апреля, 12:55
Объявлены итоги международной премии Citi Journalistic Excellence Award 2017Новости партнеров 20 апреля, 12:53
Абалкинские чтения прошли в Медиацентре "Российской газеты"Новости партнеров 20 апреля, 12:47
Организаторы представили программу форума "Сообщество" в ПриволжьеНовости партнеров 20 апреля, 12:28
ВФЛА отправила комментарии рабочей группе IAAF по поводу заявления КоуСпорт 20 апреля, 12:24
Фигуристка Медведева установила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМСпорт 20 апреля, 12:11
Лебзяк подтвердил, что возглавил сборную Туркмении по боксуСпорт 20 апреля, 12:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Правительство Китая поддерживает идею президента США Дональда Трампа об урегулировании ситуации на Корейском полуострове мирным путем. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.
"Проведение переговоров и консультаций, использование мирных способов для денуклеаризации Корейского полуострова и поддержания там мира и стабильности является единственным путем решения вопроса и является позицией правительства Китая", - сказал дипломат.
Ранее Трамп выразил надежду, что Пхеньян хочет мира так же, как и Вашингтон. "Теперь я оказался в положении, когда у него (лидера КНДР Ким Чен Ына - прим. ТАСС) имеется ядерное оружие, - подчеркнул Трамп. - И нам надо с этим что- то сделать. Надеюсь, что он хочет мира, мы хотим мира. В конечном счете все будет зависеть от этого, но нам надо подождать и понаблюдать за происходящим".
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале 2016-го, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. Всего в течение года КНДР произвела более 20 ракетных пусков.