США отправили в афганскую провинцию Гильменд 300 морпехов для подготовки местных ВС

ИСЛАМАБАД, 20 апреля. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил США направило в провинцию Гильменд около 300 морских пехотинцев для подготовки бойцов ВС Афганистана. Об этом сообщил официальный представитель афганского министерства обороны Довлат Вазири.

Морпехи прибудут в Гильменд в конце текущего месяца. "В провинции Гильменд американские военнослужащие будут заниматься тренировкой снайперов подразделений Афганской национальной армии. Также они будут обучать афганских военных навыкам ведения огня с закрытых позиций и другим тактическим способам ведения боевых действий", - привел его слова афганский телеканал Ariana.

Морпехи проходили подготовку на базе морской пехоты Кэмп-Лежен (штат Северная Каролина).

После того как в 2014 году большая часть американского воинского контингента покинула Афганистан, многие районы юга страны были захвачены движением "Талибан" (запрещена в РФ). Одним из недавних примеров является сдача афганской армией города Сангин, который до недавнего времени считался форпостом сил, подконтрольных центральному правительству республики.

Провинция Гильменд является одним из самых опасных районов Афганистана. Только за последний месяц от рук талибов там погибли четверо американских военнослужащих.