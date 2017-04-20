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Бельгийская газета по ошибке "арестовала" испанского премьера

Международная панорама
20 апреля, 14:42 UTC+3 МАДРИД /Корр. ТАСС, Екатерина Воробьева
Материал был опубликован после прошедшей в Испании операции по борьбе с коррупцией
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МАДРИД, 20 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Бельгийская газета La Libre Belgique по ошибке написала об аресте председателя правительства Испании Мариано Рахоя. Об этом сообщило издание 20 Minutes.

По его информации, бельгийская газета выпустила материал о реакции на прошедшую в среду в Испании операцию по борьбе с коррупционной деятельностью на государственном предприятии Canal de Isabel II, которое занимается управлением водными ресурсами практически по всему автономному сообществу Мадрид. В частности, гражданская гвардия задержала бывшего главу автономии Игнасио Гонсалеса.

Вслед за этим La Libre Belgique на своем сайте опубликовала сообщение, заголовок которого информировал об аресте Рахоя. При этом, как подчеркивает испанское издание, данный материал с ошибкой был размещен на сайте бельгийской газеты некоторое время. Однако затем газета изменила заголовок, уточнив, что арестован был "приближенный к Мариано Рахою".

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