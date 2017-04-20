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Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык

Международная панорама
20 апреля, 15:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
По его словам, людям, неспособным выучить украинский язык, ставят диагноз "дибилизм"
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Украинский музыкант, солист группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка предложил отправить в гетто всех сограждан, не говорящих на украинском языке. Такую инициативу он озвучил в интервью "Украинской правде".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ (коэффициент интеллекта - прим. ТАСС ), таким ставят диагноз "дибилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с проблемами, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - сказал Скрипка.

Действующая украинская власть последовательно проводит политику тотальной украинизации и притеснения русского языка. в конце января в Верховной раде был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", который предусматривает обязательное использование украинского во всех сферах государственной и общественной жизни, а также в СМИ. За его нарушение предлагается не только штрафовать, но и привлекать к уголовной ответственности. Следить за исполнением закона будут специальные языковые инспекторы.

Не первые вопли

В конце декабря 2016 года советник главы МВД Украины Илья Кива заявлял, что жителей Донбасса, особенно молодежь, необходимо заставить любить Украину, пусть и через насилие. "Если вы не будете любить Украину - мы заставим любить Украину!" - подчеркнул он.

Высказываниям Кивы предшествовали не менее одиозная риторика министра культуры Евгения Нищука. Он высказался о русскоязычных жителях Донбасса как о людях "второго сорта", охарактеризовав отношения между ними и остальной Украиной как "пропасть сознания", министр заявил об их "генетической неполноценности". "Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, - это же города завезенные, нет там генетики", - указывал он.

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