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Суд вызвал Порошенко на допрос по делу об увольнении экс-генпрокурора Украины

Международная панорама
20 апреля, 15:45 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
На заседание 20 апреля также вызвали всех депутатов Верховной рады
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Высший административный суд Украины вызвал президента страны Петра Порошенко на допрос по делу об увольнении бывшего генпрокурора Виктора Шокина. Об этом говорится в повестке, которой располагает телеканал "Громадське ТВ".

"Высший административный суд вызвал бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, президента Петра Порошенко и Верховную раду Украины для участия в судебном заседании по рассмотрению дела по иску Шокина Виктора Михайловича к президенту Украины", - говорится в документе.

Судебное заседание запланировано на 20 апреля.

Верховная рада 10 февраля 2015 года по предложению Порошенко утвердила Шокина генеральным прокурором. Однако уже 16 февраля 2016 года глава украинского государства попросил его подать в отставку. При этом украинский президент отметил, что Шокин "внедрил реформы, которым в Генеральной прокуратуре Украины оказывали сопротивление десятилетиями". Указ об увольнении был подписан 3 апреля.

Сам Шокин 13 марта 2017 года подал иск в суд с требованием признать его увольнение незаконным и восстановить в должности генерального прокурора.

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Шокин, Виктор Николаевич Порошенко, Петр Алексеевич
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