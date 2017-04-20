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Трамп в ноябре примет участие в саммите АТЭС и Восточноазиатском саммите

Международная панорама
20 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Для участия в мероприятиях президент США посетит Вьетнам и Филиппины
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ноябре посетит Вьетнам для участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Филиппины, где он будет участвовать в Восточноазиатском саммите. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса, который находится с визитом в Индонезии.

По словам Пенса, президент США также примет участие в саммите США - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который также пройдет на Филиппинах.

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Трамп, Дональд Пенс, Майкл (Майк)
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