Трамп в ноябре примет участие в саммите АТЭС и Восточноазиатском саммите

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ноябре посетит Вьетнам для участия в саммите Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и Филиппины, где он будет участвовать в Восточноазиатском саммите. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на вице-президента США Майкла Пенса, который находится с визитом в Индонезии.
По словам Пенса, президент США также примет участие в саммите США - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который также пройдет на Филиппинах.