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Вьетнам оказывает поддержку своей гражданке, подозреваемой в убийстве Ким Чен Нама

Международная панорама
20 апреля, 18:00 UTC+3 ХАНОЙ /Корр. ТАСС, Юрий Денисович
Власти страны рассчитывают, что в отношении Доан Тхи Хыонг будет проведен справедливый и беспристрастный судебный процесс, сообщила представитель МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг
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ХАНОЙ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. Вьетнам оказывает необходимую правовую поддержку своей гражданке, задержанной в середине февраля по подозрению в причастности к убийству в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, приходившегося сводным братом лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщила в четверг директор департамента информации и печати МИД Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Ле Тхи Тху Ханг.

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"В настоящее время вьетнамские и малайзийские адвокаты готовят материалы для защиты гражданки СРВ Доан Тхи Хыонг в суде Малайзии. Мы рассчитываем, что в отношении Доан Тхи Хыонг будет проведен справедливый и беспристрастный судебный процесс в полном соответствии с малайзийскими законами и нормами международного права", - подчеркнула дипломат.

Гражданка Вьетнама 1988 года рождения была задержана при попытке вылететь из Куала-Лумпура сразу же после убийства Ким Чен Нама. Согласно записям с камер видеонаблюдения, женщина набросила на лицо Ким Чен Нама пропитанный неизвестным веществом платок и скрылась. После ареста она сообщила, что ее пригласили "для участия в телевизионном розыгрыше". Ким Чен Нам обратился за помощью к сотрудникам аэропорта с жалобами на сильное головокружение и вскоре скончался.

Ким Чен Нам - старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя Северной Кореи. Однако Ким Чен Нам попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту гражданина Доминиканской республики в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности, в китайском анклаве Макао.

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