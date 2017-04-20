Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Эрдоган и Трамп встретятся 16-17 мая

Международная панорама
20 апреля, 18:09 дата обновления: 20 апреля, 18:23 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В настоящее время место встречи президентов Турции и США остается неизвестным
Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп соответственно проведут встречу 16-17 мая. Об этом сообщил турецкому информационному порталу A News сам турецкий лидер.

"Мы встретимся с президентом США Дональдом Трампом 16-17 мая", - сказал он. Где состоится встреча, A News не уточняет.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президентов двух стран провести встречу в мае, до намеченного на 25 мая саммита НАТО в Брюсселе. Чавушоглу также провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и, по данным телеканала A Haber, в ходе разговора обсуждался вопрос визита Эрдогана в Вашингтон, который пока планируется перед священным месяцем Рамадан, начинающимся в этом году 27 мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
США Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
6
TIME включил Владимира Путина в список 100 наиболее влиятельных людей
7
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
Темы дня
Загрузка...
Реклама