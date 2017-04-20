СМИ: Эрдоган и Трамп встретятся 16-17 мая

АНКАРА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп соответственно проведут встречу 16-17 мая. Об этом сообщил турецкому информационному порталу A News сам турецкий лидер.

"Мы встретимся с президентом США Дональдом Трампом 16-17 мая", - сказал он. Где состоится встреча, A News не уточняет.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президентов двух стран провести встречу в мае, до намеченного на 25 мая саммита НАТО в Брюсселе. Чавушоглу также провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, и, по данным телеканала A Haber, в ходе разговора обсуждался вопрос визита Эрдогана в Вашингтон, который пока планируется перед священным месяцем Рамадан, начинающимся в этом году 27 мая.