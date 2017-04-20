Постпред США при ООН предложила Совбезу заняться деятельностью Ирана и "Хезболлах"

Браташ: состояние игроков из НХЛ в сборной РФ сейчас не самое лучшее из-за акклиматизацииСпорт 20 апреля, 20:42
Доступ МСБ к лесным угодьям поможет увеличить доходы регионовЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:39
Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедерацийСпорт 20 апреля, 20:31
Погодная аномалия в ПФО вывела из строя коммунальное хозяйство регионовВ стране 20 апреля, 20:25
Совбез ООН принял заявление по КНДР, учитывающее замечания РоссииМеждународная панорама 20 апреля, 20:12
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советникаАрмия и ОПК 20 апреля, 20:11
Участники Ялтинского форума высоко оценили экономический потенциал КрымаЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:08
Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринаболаСпорт 20 апреля, 20:04
CNN: телеведущему Fox выплатят десятки миллионов долларов за досрочный уход с телеканалаМеждународная панорама 20 апреля, 20:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Политика Ирана и деятельность ливанской шиитской группировки "Хезболлах" на Ближнем Востоке, а не палестино-израильское урегулирование, должны стать приоритетным вопросом в региональной повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, выступая на дебатах Совета Безопасности по ближневосточной проблематике.
"Израильско-палестинский вопрос важен и заслуживает внимания. Но этот вопрос, определенно, не обойден вниманием здесь (в Совете Безопасности - прим. корр.). Невероятно разрушительный характер деятельности Ирана и "Хезболлах" на Ближнем Востоке требует гораздо большего внимания. Это должно стать приоритетом Совета Безопасности в регионе", - сказала дипломат.
4 апреля Никки Хейли заявила, что США настроены на борьбу с иранским влиянием на Ближнем Востоке, так как видят в нем опасность для всего мира. По ее словам, Совет национальной безопасности при Белом доме уделяет пристальное внимание этому вопросу и прорабатывает его решение. Вашингтон будет бросать вызов иранским властям и "указывать, где и когда они действуют неправильно", подчеркнула постпред США при ООН.