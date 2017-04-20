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Постпред США при ООН предложила Совбезу заняться деятельностью Ирана и "Хезболлах"

Международная панорама
20 апреля, 18:41 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
По мнению Никки Хейли, разрушительный характер деятельности Ирана и группировки требует гораздо большего внимания, нежели палестино-израильское урегулирование
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ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Политика Ирана и деятельность ливанской шиитской группировки "Хезболлах" на Ближнем Востоке, а не палестино-израильское урегулирование, должны стать приоритетным вопросом в региональной повестке дня Совета Безопасности ООН. Об этом заявила в четверг постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли, выступая на дебатах Совета Безопасности по ближневосточной проблематике.

"Израильско-палестинский вопрос важен и заслуживает внимания. Но этот вопрос, определенно, не обойден вниманием здесь (в Совете Безопасности - прим. корр.). Невероятно разрушительный характер деятельности Ирана и "Хезболлах" на Ближнем Востоке требует гораздо большего внимания. Это должно стать приоритетом Совета Безопасности в регионе", - сказала дипломат.

4 апреля Никки Хейли заявила, что США настроены на борьбу с иранским влиянием на Ближнем Востоке, так как видят в нем опасность для всего мира. По ее словам, Совет национальной безопасности при Белом доме уделяет пристальное внимание этому вопросу и прорабатывает его решение. Вашингтон будет бросать вызов иранским властям и "указывать, где и когда они действуют неправильно", подчеркнула постпред США при ООН. 

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