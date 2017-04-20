В Италии за истечением срока давности закрыто очередное уголовное дело против Берлускони

РИМ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Апелляционный суд Неаполя принял решение отправить в архив очередное уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони за истечением срока давности обвинений. Об этом сообщает агентство ANSA.

Фактически это означает прекращение судебного преследования политика, который обвинялся в подкупе сенаторов с целью подрыва правительства своего политического оппонента Романо Проди. Речь идет, в частности, о сенаторе Серджо Де Грегорио, который был избран а 2006 году от левой партии "Италия ценностей", но затем переметнулся в правоцентристский стан, чем подорвал позиции левоцентристского правительства Проди, в итоге подавшего в отставку в конце 2007 года. В 2008 году Берлускони вновь пришел к власти.

Как утверждало обвинение, сенатор, признавший ранее факт подкупа, получил от Берлускони через журналиста и издателя Вальтера Лавитолы €3 млн якобы на финансирование своего журнала "Итальянцы в мире". Ранее первичная судебная инстанция приговорила Берлускони к 3 годам тюрьмы. Решение апелляционного суда фактически отменяет этот вердикт, хотя это и не приравнивается к оправдательному приговору, на котором настаивали адвокаты политика. При вскрытии новых фактов это дело теоретически может быть возобновлено.

Против Берлускони недавно начался новый судебный процесс по обвинениям также в подкупе, но в данном случае свидетелей, давших ложные показания, что позволило экс-премьеру избежать обвинительного приговора в деле о связях с несовершеннолетними проститутками.