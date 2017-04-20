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СМИ: антикоррупционное бюро Украины задержало соратника Яценюка

Международная панорама
20 апреля, 19:29 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Николай Мартыненко входил в состав фракции "Народный фронт" и возглавлял комитет по вопросам топливно-энергетического комплекса. Он был досрочно лишен депутатских полномочий в конце 2015 года
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало досрочно лишенного полномочий депутата Верховной рады Николая Мартыненко, который также был соратником экс-премьера Арсения Яценюка. Об этом  сообщила газета "Украинская правда".

"Экс-нардеп Николай Мартыненко в сопровождении детективов НАБУ вышел из здания, где размещены депутатские приемные, и сел в микроавтобус антикоррупционного бюро. В пресс-службе НАБУ подтвердили, что Мартыненко задержан детективами НАБУ", - говорится в сообщении. Газета также отметила, что Мартыненко сопровождали два адвоката.

Мартыненко - давний соратник Яценюка, в Раде входил в состав премьерской фракции "Народный фронт" и занимал пост главы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса. В декабре 2015 года Верховная рада досрочно лишила его депутатских полномочий. Мартыненко сам заявил о сложении полномочий еще 30 ноября 2015 года в эфире одного из украинских ток-шоу. По словам политика, в отношении него была развернута грязная политическая кампания.

Главным обвинителем экс-депутата стал его коллега от пропрезидентской фракции "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко. Он заявлял, что НАБУ возбудило против Мартыненко более 10 уголовных дел, связанных с коррупцией.

Речь идет о расследовании деятельности компаний, связанных с Мартыненко. В частности, он якобы получал взятки на свой счет в Швейцарии за поставки оборудования на атомные станции, а также участвовал в теневой схеме по поставке урана на Восточный горно-обогатительный комбинат. По данным Лещенко, чешская прокуратура также возбудила дело против Мартыненко по обвинению во взяточничестве и отмывании средств. Сам Мартыненко эту информацию опровергал.

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