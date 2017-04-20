CNN: телеведущему Fox выплатят десятки миллионов долларов за досрочный уход с телеканала

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Политический обозреватель Билл О'Рейли получит десятки миллионов долларов в качестве компенсации за преждевременный разрыв трудового соглашения с ним со стороны телеканала Fox News. Об этом сообщила со ссылкой на собственные источники телекомпания CNN.

Условия увольнения телеведущего обсуждаются в четверг на заседании совета директоров конгломерата 21st Century Fox, в состав которого входит Fox News. По данным источников CNN, величина отступных очень крупная, так как с О'Рейли заключили новый контракт незадолго до решения избавиться от него. В трудовом соглашении комментатору определены выплаты в размере $25 млн в год.

О'Рейли находился в отпуске, и планировалось, что он вернется на работу в ближайший понедельник. Однако теперь этого не случится. В Fox News уже объявили, что с начала следующей недели вместо вечерней аналитической передачи О'Рейли будет идти программа другого ведущего - Такера Карлсона.

Владеющие 21st Century Fox Руперт Мердок и его сыновья в письме, разосланном их сотрудникам, заявили, что решение последовало "после всеобъемлющего изучения" ситуации, для оценки которой были привлечены в том числе сторонние специалисты и эксперты. "Согласно рейтингам, Билл О'Рейли является одним из наиболее состоявшихся телеведущих в истории кабельных новостей. Его успех по любым меркам неоспорим", - отмечается в послании.

Сам комментатор распространил заявление, отметив, что причиной его ухода из Fox News стали голословные обвинения в его адрес. О'Рейли, который проработал на телеканале более 20 лет, в частности, заявил, что "невероятно горд тем, что создал и вел одну из самых успешных новостных передач в истории, которая на постоянной основе информировала и развлекала американцев и внесла значительный вклад в превращение Fox в доминирующую новостную телесеть" на американском телевидении. "Невероятно досадно, что наши пути расходятся ввиду абсолютно необоснованных утверждений", - отметил он.

Скандал вокруг О'Рейли разразился после того, как газета The New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что ведущий выплатил $13 млн пяти женщинам, обвинившим его в домогательствах и непристойном поведении. Пострадавшие, которые работали вместе с ведущим на Fox News или же участвовали в его программе, утверждали, что он предлагал им вступить с ним в интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Как утверждала газета, часть суммы выплатил лично О'Рейли, а часть - телеканал.