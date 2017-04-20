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Politico: Белый дом на следующей неделе вновь попытается отменить Obamacare

Международная панорама
20 апреля, 20:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Голосование в Конгрессе планируется провести до 29 апреля, сотого дня со времени вступления Дональда Трампа в должность президента США
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Белый дом на следующей неделе предпримет новую попытку добиться отмены действующей в стране системы медицинского страхования Obamacare. Об этом в четверг пишет газета Politico со ссылкой на представителей Белого дома.

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Как сообщает издание, текст нового законопроекта об отмене Obamacare будет опубликован до конца недели. По словам представителей Белого дома, они "близки" к получению необходимого числа голосов, однако "люди не хотят выступать за (законопроект), не увидев текста". Отмечается, что голосование в Конгрессе планируется провести до сотого дня со времени вступления Дональда Трампа в должность президента США, то есть до 29 апреля.

Отмена Obamacare была одним из главных предвыборных лозунгов республиканцев на прошлогодних всеобщих выборах. Первая попытка была предпринята 24 марта, однако тогда Республиканской партии не удалось набрать нужное число голосов для принятия соответствующих решений в Конгрессе.

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