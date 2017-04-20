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Порошенко подписал законы о культурном фонде и господдержке кинематографии

Международная панорама
20 апреля, 20:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
По словам президента Украины, "это важный ключевой элемент декоммунизации в культуре и кинематографии" страны
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Президент Украины подписал законы "Об украинском культурном фонде" и "О государственной поддержке кинематографии на Украине", которые, по его словам, являются важным элементом "декоммунизации в культуре".

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"Это важный ключевой элемент декоммунизации в культуре и кинематографии, - заявил он. - Очень важно, чтобы общество знало, что эти законы предусматривают внедрение современных моделей конкурентного и прозрачного финансирования производства кино на Украине, а также других программ в сфере культуры и искусства. Не будет больше никакого распределения средств "под одеялом" не будет непрозрачных распределений за откаты".

Он отметил, что государственная поддержка кинематографии будет осуществляться по решению Совета по государственной поддержке кинематографии по результатам конкурсного отбора, культурного теста проекта по определенным законом критериям.

Одним из ключевых критериев для проектов Порошенко назвал языковой. "Есть принципиальная и четкая позиция - право на поддержку будет иметь только продукция, которая будет производиться на украинском языке. Единственное исключение для этого - крымскотатарский язык, с учетом тех позиций, в которые, в результате незаконной аннексии Крыма, попал крымскотатарский народ", - подчеркнул он.

Порошенко напомнил, что Украина уже запретила ряд фильмов российского производства. "Мы ограничили присутствие российского кино на нашем рынке, потому что в основном этот продукт пропитан пропагандой", - сказал глава государства.

Запрещены более 430 фильмов российского производства

Ранее глава Государственного агентства по вопросам кино Украины Филипп Ильенко сообщил, что с июня 2015 года к показу запрещены более 430 фильмов и сериалов российского производства.

В июне прошлого года на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов и сериалов, "пропагандирующих" силовые структуры России. По словам вице-премьера по гуманитарным вопросам Вячеслава Кириленко, запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года. Госагентство по вопросам кино, согласно закону, не выдает таким фильмам прокатное свидетельство.

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