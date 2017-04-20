Два человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке терактов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Два человека были задержаны сегодня в разных районах Лондона по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"Сотрудники антитеррористической полиции сегодня утром, 20 апреля, задержали на западе Лондона 20-летнего мужчину", - говорится в пресс-релизе. В Скотленд-Ярде уточнили, что задержанный "подозревается в подготовке терактов".

Еще одно задержание было произведено на севере британской столице. Речь идет о 23-летней женщине. "Она была задержана в рамках совместного с бельгийской федеральной полицией расследования, связанного с содействием в организации поездок в Сирию, ее подозревают в подготовке терактов", - отмечается в сообщении.