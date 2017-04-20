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Два человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке терактов

Международная панорама
20 апреля, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
20-летний мужчина был задержан на западе британской столицы, 23-летняя женщина - на севере города
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Два человека были задержаны сегодня в разных районах Лондона по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

"Сотрудники антитеррористической полиции сегодня утром, 20 апреля, задержали на западе Лондона 20-летнего мужчину", - говорится в пресс-релизе. В Скотленд-Ярде уточнили, что задержанный "подозревается в подготовке терактов".

Еще одно задержание было произведено на севере британской столице. Речь идет о 23-летней женщине. "Она была задержана в рамках совместного с бельгийской федеральной полицией расследования, связанного с содействием в организации поездок в Сирию, ее подозревают в подготовке терактов", - отмечается в сообщении.

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