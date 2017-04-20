Два человека задержаны в Лондоне по подозрению в подготовке терактов

ЦСКА обыграл "Басконию" во втором матче 1/4 финала баскетбольной ЕвролигиСпорт 20 апреля, 22:08
В Лондоне объявлен шорт-лист Международной Букеровской премииКультура 20 апреля, 21:51
Режим контртеррористической операции введен в двух районах ДагестанаПроисшествия 20 апреля, 21:36
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мираСпорт 20 апреля, 21:11
СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное делоМеждународная панорама 20 апреля, 21:11
Курортам прописали кластер: правительство продолжит кластерное развитие туризмаЭкономика и бизнес 20 апреля, 21:05
Tesla отзывает 53 тыс. машин Model S и Model XЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:57
Рябков: отклонение проекта РФ и Ирана в ОЗХО осложнило выход из кризиса в СирииПолитика 20 апреля, 20:49
Российские гимнастки Еремина и Капитонова выступят в финале многоборья на ЧЕ в РумынииСпорт 20 апреля, 20:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Два человека были задержаны сегодня в разных районах Лондона по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.
"Сотрудники антитеррористической полиции сегодня утром, 20 апреля, задержали на западе Лондона 20-летнего мужчину", - говорится в пресс-релизе. В Скотленд-Ярде уточнили, что задержанный "подозревается в подготовке терактов".
Еще одно задержание было произведено на севере британской столице. Речь идет о 23-летней женщине. "Она была задержана в рамках совместного с бельгийской федеральной полицией расследования, связанного с содействием в организации поездок в Сирию, ее подозревают в подготовке терактов", - отмечается в сообщении.