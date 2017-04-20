Министр финансов Германии подверг критике Обаму за прежние высказывания в адрес России

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле подверг критике предыдущего президента США Барака Обаму за то, что тот в свое время назвал Россию "региональной державой".

"У меня даже в конце 1980-х годов было ощущение: то, каким образом мы, западный мир, относились к слабевшей России, было в долгосрочном плане не самым лучшим (вариантом действий)", - признал 74-летний политик, выступая в четверг в Фонде Карнеги в Вашингтоне. "Иногда нужно быть щедрым к партнеру", который переживает временные трудности, убежден глава минфина Германии.

"У меня были сомнения по поводу того, что это предложение являлось самым мудрым из тех, которые мог произнести президент США", - подчеркнул Шойбле. Он имел в виду высказывания демократа Обамы, который, выступая три года назад (в марте 2014 года) на пресс-конференции в Гааге, назвал Россию "региональной державой" и заявил, что та "не представляет собою угрозу номер один национальной безопасности США". Обама тогда пояснил, что его по-прежнему тревожат "намного больше" перспективы получения террористами ядерного боезаряда или расщепляющихся материалов. Реплику Шойбле подхватил президент Фонда Карнеги, бывший первый заместитель госсекретаря США Уильям Бернс, который под одобрительный смех аудитории заметил, что, если Россия является "региональной державой", то речь идет, "разумеется, о чрезвычайно большом регионе".

По словам Шойбле, в диалоге с коллегой из России Антоном Силуановым он подтверждает настрой на сотрудничество с Москвой. Улучшение отношений с Россией, как заявил министр, отвечает "общим европейским интересам". "Нам не нравятся санкции (США и ЕС в отношении России)", - заверил глава минфина. Он также пообещал, что Берлин "не будет отвечать на провокации еще большими провокациями".

Тем не менее, по его прогнозу, отмена этих ограничительных мер зависит от "более широкой политической, геополитической игры". Позиция Германии и остальных стран - членов ЕС в нынешней ситуации будет заключаться в продлении санкций, заявил Шойбле. Согласно изложенной им информации, "ЕС был бы счастлив" отменить санкции, но для этого требуются определенные действия со стороны Москвы.

Кроме того, как утверждает Шойбле, канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила, что Берлин "никогда не смирится с нарушением международного права". При этом Шойбле считает, что воссоединение Крыма с Россией представляет собой "оккупацию" полуострова.