Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране

Международная панорама
20 апреля, 22:22 дата обновления: 20 апреля, 22:59 UTC+3
Всего бороться за пост главы государства в ходе предстоящих 19 мая выборов будут вести шесть кандидатов
Поделиться
Материал из 1 страницы
Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад

© AP Photo/Ebrahim Noroozi

ТЕГЕРАН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Шесть кандидатов поведут борьбу за пост президента Ирана в ходе предстоящих в мае выборов. Согласно обнародованному Штабом по проведению выборов МВД Ирана списку, в избирательные бюллетени будут внесены имена шести претендентов. Ими стали Мостафа Ага Мирсалим, Эсхак Джахангири, Хасан Роухани, Эбрахим Раиси, Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Хашеми Таба.

Ранее Наблюдательный совет Ирана, в состав которого входят представители высшего шиитского духовенства и исламские юристы, рассмотрел все выдвинутые кандидатуры на предмет их компетентности. Примечательно, что в утвержденный советом список не вошел Махмуд Ахмадинежад, занимавший пост президента в 2005-2013 годы. Он подал заявку на участие в выборах в качестве кандидата, несмотря на то, что руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не рекомендовал ему делать этого.

На прошлой неделе в Иране проводилась регистрация кандидатов в президенты. В ходе продолжавшейся пять дней кампании Штаб по проведению выборов МВД страны зарегистрировал 1636 человек - 1499 мужчин и 137 женщин. Согласно иранскому законодательству, каждая кандидатура должна быть рассмотрена Наблюдательным советом. Этот надпарламентский орган власти призван следить за соблюдением норм ислама в стране, соответствием шариату принимаемых законодательных актов и контролировать компетентность лиц, претендующих на выборные должности; как правило, он отклоняет подавляющее большинство выдвигаемых кандидатур.

Двенадцатые по счету в истории Исламской Республики Иран выборы президента пройдут 19 мая. Фаворитами считаются баллотирующийся на второй срок действующий президент страны Хасан Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, и кандидат от консервативного лагеря Эбрахим Раиси, которого активно поддерживают силовые структуры, в частности Корпус "стражей исламской революции".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один полицейский погиб, второй получил ранения в результате стрельбы в Париже
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Министр финансов Германии подверг критике Обаму за прежние высказывания в адрес России
Темы дня
Загрузка...
Реклама