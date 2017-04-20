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Меланшон: РФ, США и Китай не будут ни хозяевами, ни врагами независимой Франции

Международная панорама
20 апреля, 22:17 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
Кандидат в президенты Франции подчеркнул, что в случае прихода к власти он намерен переориентировать внешнеполитический курс в сторону нейтралитета
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ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон в случае избрания на высший пост намерен проводить независимую внешнюю политику, в рамках которой Россия, США и Китай для Парижа не будут "ни хозяевами, ни врагами", но равноценными партнерами. Об этом политик заявил в четверг в эфире телеканала France 2.

"Моя позиция остается неизменной: я не знаю ни хозяев, ни врагов для Франции, так что ни Россия, ни Америка, ни Китай не будут нашими хозяевами - по крайней мере, если делами буду заниматься я. Они также не будут и врагами, поскольку Франция всегда признавала нации, а не режимы или отдельно взятых людей", - сказал он во время последнего большого эфира с участием всех 11 кандидатов перед первым туром президентских выборов.

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Как подчеркнул Меланшон, в случае прихода к власти он намерен переориентировать внешнеполитический курс в сторону нейтралитета. "Я выступаю за независимую Францию, которая была бы чемпионом мира по миротворчеству и была бы при этом в значительной мере ориентирована на систему ООН, поскольку это единственная организация, в которой представлены все нации", - отметил он.

По словам кандидата, глобальные дискуссии в рамках ООН с привлечением всех стран мира должны прийти на смену ограниченным по составу участников механизмам выработки решений в мировой политике. "Я крайне враждебен по отношению к "восьмерке" (G8), "двадцатке" (G20) и всем этим маленьким клубам богатых, которые устанавливают законы в мире. Лучше пойти в ООН, дискутировать там, двигаться вперед - очень многое продвигается благодаря ООН", - убежден лидер движения "Непокорившаяся Франция".

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Персоны
Меланшон, Жан-Люк
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