Один полицейский погиб, второй получил ранения в результате стрельбы в Париже

ПАРИЖ, 20 апреля. /ТАСС/. Один полицейский убит, второй получил ранения в результате перестрелки во французской столице. Французская полиция рассматривает версию о теракте в Париже, сообщили источники телеканала BFMTV в префектуре парижской полиции.

Инцидент произошел на Елисейских полях. Ранение также получил случайный прохожий. Нападавший ликвидирован, полиция ведет поиски его возможного сообщника.

Intervention de police en cours sur le secteur des #ChampsElysees Evitez le secteur et respectez les consignes des forces de police — Préfecture de police (@prefpolice) 20 April 2017

Как сообщает агентство Reuters, перестрелку могли устроить двое злоумышленников.

Перестрелка произошла в районе магазина Marks&Spencer. В данный момент неизвестно, находится ли кто-либо из преступников внутри торгового заведения. По информации телеканала BFMTV, один человек лежит на земле.

По данным телеканала, злоумышленник "был вооружен армейским оружием, возможно автоматом Калашникова. Перестрелка была крайне ожесточенной".

"Ряд свидетелей утверждает, что злоумышленник был не один", - сообщил BFMTV.

В районе Елисейских полей вновь раздались выстрелы, сообщает Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Полицейская операция

Французская полиция начала проведение крупной операции на Елисейских полях с тем, чтобы взять под контроль ситуацию после произошедшей перестрелки.

В настоящее время большая зона вокруг Елисейских полей перекрыта. "На место прибыли более 30 автобусов с бойцами спецподразделений полиции, в том числе подразделения RAID по борьбе с терроризмом. В небе баражируют вертолеты", - передает радиостанция France Info.

Вся публика с Елисейских полей удалена. Закрыты станции метро, а также перекрыт доступ во все крупные подземные автостоянки, находящиеся под Елисейскими полями и соседними улицами. По радио транслируется предупреждение префектуры полиции, адресованное водителям, о необходимости выбирать маршруты объезда.

Расследование в связи с инцидентом начал контртеррористический отдел полиции, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Reuters со ссылкой на три источника в полиции сообщает также, что данный инцидент мог быть попыткой вооруженного ограбления.

Paris, what's going on the Champs-elysses?? #paris pic.twitter.com/xTIgA5cW1P — Allie Fowler (@historynerd94) 20 April 2017

#ChampsElysees closed. Riot police on ground in #paris pic.twitter.com/JCWovTqpb9 — Melissa Bell (@MelissaBellCNN) 20 April 2017