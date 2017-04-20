Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ле Пен: соглашение с Турцией по беженцам стало большой политической ошибкой Меркель

Международная панорама
20 апреля, 22:46 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Иван Батырев
По словам кандидата в президенты Франции, ошибка канцлера Германии позволила турецким властям шантажировать Европу
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Соглашение между Евросоюзом и Турцией, направленное на урегулирование ситуации с ближневосточными беженцами, стало большой политической ошибкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая позволила турецким властям шантажировать Европу. Такое мнение высказала лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступая в эфире телеканала France 2.

"У нас отнюдь нет соглашения с Турцией - это госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель туда отправилась и подписала договор с господином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом, не спросив мнения ни у кого, тем более у нас. Мне объективно очень трудно стерпеть, как множатся моменты унижения, которые терпит наша страна, в частности, надо сказать, со стороны госпожи Меркель", - сказала она в ходе последнего большого эфира с участием всех 11 кандидатов перед первым туром президентских выборов.

Смотрите также

Марин Ле Пен пообещала первой президентской мерой ввести пограничный контроль
Ле Пен намерена принять жесткие меры по укреплению безопасности после победы на выборах
Марин Ле Пен считает Европейский союз поражением

Как подчеркнула Ле Пен, договор ЕС-Турция в том виде, в каком он был заключен, поставил Евросоюз в проигрышное положение по отношению к турецким властям. "Сделав это, госпожа Меркель позволила господину Эрдогану использовать самый настоящий шантаж против нас, поскольку он получил миллиарды, а теперь он каждую неделю угрожает разорвать это соглашение и устроить настоящий миграционный потоп Европе, если ему не дадут то, другое, третье. Когда страна независима и суверенна, никогда нельзя соглашаться на условия, по которым ты становишься жертвой шантажа", - заметила Ле Пен.

Ответственность за это, считает политик, лежит на канцлере ФРГ, а также уходящем президенте Франции Франсуа Олланде, который полностью поддержал позицию Германии в этом вопросе. "Сделав это, госпожа Меркель совершила, я считаю, серьезную политическую ошибку, и согласившись на это, господин Олланд совершил еще более серьезную политическую ошибку. Именно поэтому я хочу, чтобы мы вернули себе контроль над национальными границами - нашими границами, которыми мы сами управляем, поскольку у меня нет никакого доверия к этому проходному двору в виде Шенгена", - заявила она.

Возврат Франции к нацвалюте

Отказ от евро и возврат к национальной валюте позволит повысить конкурентоспособность экономики Франции, считает Ле Пен.

Смотрите также

Ле Пен: возвращение к национальной валюте создаст миллионы рабочих мест во Франции
Ле Пен заявила, что Франции следует отказаться от единой европейской валюты
Europe1: Марин Ле Пен выступила за выход Франции из зоны евро

"Я хочу повысить конкурентоспособность Франции, увеличить занятость населения, и единственный подходящий способ для этого - вернуться к национальной валюте", - заявила она. Политик также выразила уверенность, что директивы ЕС "не дают Франции развиваться должным образом".

"Опасения, что отказ от евро приведет к росту цен, не обоснованы", - уверена лидер НФ.

Ле Пен, как отмечают эксперты, является наиболее последовательным евроскептиком среди всех кандидатов нынешней предвыборной гонки во Франции. Она неоднократно заявляла, что в случае победы на президентских выборах проведет в стране референдум по вопросу о выходе из ЕС, а также откажется от евро. Более того, лидер "Национального фронта" убеждена, что "многие страны ЕС последуют примеру Франции".

Усиление борьбы с терроризмом

Лидер "Национального фронта" обещает в случае победы на выборах усилить борьбу с терроризмом. 

По словам Ле Пен, две важнейшие задачи, которые она собирается решить на посту президента, - это "борьба с терроризмом и (обеспечение) безопасности". "Это темы, которые отсутствовали в этой кампании", - сказала лидер "Национального фронта". "Я считаю, что ничего не было сделано для решения этих проблем", - заявила она, добавив, что "этой расхлябанности нужно положить конец". "Я хочу, чтобы преступники больше не чувствовали себя безнаказанными", - сказала Ле Пен.

Кандидат от "Национального фронта" также отметила, что "для успешной борьбы с терроризмом необходимо контролировать границы". "Со мной в качестве президента все они (террористы) будут депортированы или заключены в тюрьму", - пообещала она. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один полицейский погиб, второй получил ранения в результате стрельбы в Париже
2
Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
7
Министр финансов Германии подверг критике Обаму за прежние высказывания в адрес России
Темы дня
Загрузка...
Реклама