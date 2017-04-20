Ле Пен: соглашение с Турцией по беженцам стало большой политической ошибкой Меркель

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Соглашение между Евросоюзом и Турцией, направленное на урегулирование ситуации с ближневосточными беженцами, стало большой политической ошибкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая позволила турецким властям шантажировать Европу. Такое мнение высказала лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен, выступая в эфире телеканала France 2.

"У нас отнюдь нет соглашения с Турцией - это госпожа (канцлер ФРГ Ангела) Меркель туда отправилась и подписала договор с господином (президентом Турции Тайипом) Эрдоганом, не спросив мнения ни у кого, тем более у нас. Мне объективно очень трудно стерпеть, как множатся моменты унижения, которые терпит наша страна, в частности, надо сказать, со стороны госпожи Меркель", - сказала она в ходе последнего большого эфира с участием всех 11 кандидатов перед первым туром президентских выборов.

Как подчеркнула Ле Пен, договор ЕС-Турция в том виде, в каком он был заключен, поставил Евросоюз в проигрышное положение по отношению к турецким властям. "Сделав это, госпожа Меркель позволила господину Эрдогану использовать самый настоящий шантаж против нас, поскольку он получил миллиарды, а теперь он каждую неделю угрожает разорвать это соглашение и устроить настоящий миграционный потоп Европе, если ему не дадут то, другое, третье. Когда страна независима и суверенна, никогда нельзя соглашаться на условия, по которым ты становишься жертвой шантажа", - заметила Ле Пен.

Ответственность за это, считает политик, лежит на канцлере ФРГ, а также уходящем президенте Франции Франсуа Олланде, который полностью поддержал позицию Германии в этом вопросе. "Сделав это, госпожа Меркель совершила, я считаю, серьезную политическую ошибку, и согласившись на это, господин Олланд совершил еще более серьезную политическую ошибку. Именно поэтому я хочу, чтобы мы вернули себе контроль над национальными границами - нашими границами, которыми мы сами управляем, поскольку у меня нет никакого доверия к этому проходному двору в виде Шенгена", - заявила она.

Возврат Франции к нацвалюте

Отказ от евро и возврат к национальной валюте позволит повысить конкурентоспособность экономики Франции, считает Ле Пен. "Я хочу повысить конкурентоспособность Франции, увеличить занятость населения, и единственный подходящий способ для этого - вернуться к национальной валюте", - заявила она. Политик также выразила уверенность, что директивы ЕС "не дают Франции развиваться должным образом". "Опасения, что отказ от евро приведет к росту цен, не обоснованы", - уверена лидер НФ. Ле Пен, как отмечают эксперты, является наиболее последовательным евроскептиком среди всех кандидатов нынешней предвыборной гонки во Франции. Она неоднократно заявляла, что в случае победы на президентских выборах проведет в стране референдум по вопросу о выходе из ЕС, а также откажется от евро. Более того, лидер "Национального фронта" убеждена, что "многие страны ЕС последуют примеру Франции". Усиление борьбы с терроризмом Лидер "Национального фронта" обещает в случае победы на выборах усилить борьбу с терроризмом. По словам Ле Пен, две важнейшие задачи, которые она собирается решить на посту президента, - это "борьба с терроризмом и (обеспечение) безопасности". "Это темы, которые отсутствовали в этой кампании", - сказала лидер "Национального фронта". "Я считаю, что ничего не было сделано для решения этих проблем", - заявила она, добавив, что "этой расхлябанности нужно положить конец". "Я хочу, чтобы преступники больше не чувствовали себя безнаказанными", - сказала Ле Пен. Кандидат от "Национального фронта" также отметила, что "для успешной борьбы с терроризмом необходимо контролировать границы". "Со мной в качестве президента все они (террористы) будут депортированы или заключены в тюрьму", - пообещала она.