Трамп: новый случай стрельбы в Париже выглядит как теракт

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Перестрелка в центре Парижа, произошедшая вечером в четверг, "выглядит, как теракт". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

"Это выглядит, как еще одна террористическая атака. Это никогда не закончится. Нам нужно быть сильными", - сказал он.