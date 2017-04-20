Трамп: новый случай стрельбы в Париже выглядит как теракт

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Перестрелка в центре Парижа, произошедшая вечером в четверг, "выглядит, как теракт". Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции в Белом доме с премьер-министром Италии Паоло Джентилони.
"Это выглядит, как еще одна террористическая атака. Это никогда не закончится. Нам нужно быть сильными", - сказал он.