Президент и премьер-министр Франции проводят экстренное совещание после стрельбы в Париже

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ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Премьер-министр Франции Бернар Казнёв срочно прибыл в Елисейский дворец для совещания с президентом республики Франсуа Олландом после убийства полицейского на Елисейских полях в центре Парижа. Об этом сообщило в четверг агентство AFP со ссылкой на правительственные источники.
Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). В ходе перестрелки с неизвестными один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте, однако в полиции не исключают наличия сообщника, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.
Елисейские поля - крупнейший проспект Парижа, расположенный в западной части города в непосредственной близости от Елисейского дворца, рабочей резиденции президента республики. В настоящий момент вся авеню полностью оцеплена, магазины и рестораны закрыты, станции метро блокированы, все посторонние с места происшествия эвакуированы.