Трамп: проблемы миграции должны решаться при обеспечении "сильных границ"

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Проблемы миграции должны решаться при обеспечении "сильных границ" и сопровождаться "возвращением беженцев" на родину. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони в Белом доме.

"Вместе мы можем ответить на многие насущные вызовы, включая те два, которые оказывают огромное влияние на наши страны. Это широкомасштабная миграция и международная контрабанда", - сказал американский лидер. По его словам, обеспечение контроля на границе - "это крайне важный компонент политики в сфере безопасности".

"Ответственный подход к беженцам предусматривает их последующее возвращение к себе на родину", - добавил президент.

Европа должна быть сильной

Соединенные Штаты заинтересованы в сильной Европе и считают это важным, сказал Трамп.

"Сильная Европа важна для меня, как президента США", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что США "хотят помочь ей (Европе) быть сильной". "Мы хотим ее видеть такой. Это крайне выгодно для всех нас", - заключил американский президент, добавив, что "с нетерпением ждет встречи с Папой Римским" во время своего европейского турне.

Урегулирование в Ливии

Президент США заявил, что не желает втягивать свою страну в урегулирование ситуации в Ливии.

"Я не вижу роли (США) в Ливии. Думаю, что Соединенные Штаты уже играют достаточно ролей", - заверил американский лидер.

"Что я вижу, так это нашу роль в разгроме (запрещенной в РФ террористической группировки) "Исламское государство". В этом отношении мы действуем достаточно эффективно", - сказал он. По словам Трампа, уничтожение группировки является для США "первоочередной задачей, вне зависимости от того, идет ли речь об Ираке, Ливии" или какой-либо другой стране.

В начале марта напряженность в Ливии усилилась после атаки связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) боевиков на так называемый нефтяной полумесяц - побережье залива Сирт, где расположены главные экспортные нефтеналивные порты. Контролировавшие их подразделения Ливийской национальной армии были вынуждены отступить, однако позднее контратаковали и выбили экстремистов, продолжив их преследование на юге страны. Именно в южном регионе в настоящее время идут столкновения за одну из крупнейших в Ливии авиабаз.

Одновременно с этим в последние месяцы несколько раз вспыхивали ожесточенные стычки между враждующими фракциями и в столице страны. В ряде районов города, в том числе в кварталах, где расположены правительственные учреждения, шли бои между вооруженными формированиями. Очередная вспышка насилия в Триполи в марте повлекла разрушения и привела к жертвам среди мирного населения.

В настоящее время в Ливии действуют три правительства - поддерживаемое международным сообществом Правительство национального согласия Ливии под руководством Фаиза Сараджа, кабмин нацспасения опального премьера Халифы аль-Гвейля, а также восточный "временный" кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживающий Палату представителей (избранный постоянный парламент)

Урегулирование проблемы КНДР

Трамп убежден, что председатель КНР Си Цзиньпин на данный момент "усердно работает" над разрешением проблемы, связанной с действиями КНДР по разработке собственной ядерной программе в нарушение резолюции Совбеза ООН.

"Я очень его уважаю и думаю, что он усердно работает (над решением)", - сказал он.

"Я испытываю огромное уважение к председателю КНР. Как вы знаете, у нас прошел прекрасный саммит во Флориде, - сказал он сегодня на совместной пресс-конференции с премьер- министром Италии Паоло Джентилони в Белом доме. - Я его очень уважаю и думаю, что он усердно работает (над решением)".

"Я правда уверен в том, что председатель (Си Цзиньпин) будет очень усердно стараться. Мы не знаем, получится у них или нет, но я абсолютно убежден, что он будет стараться очень, очень усердно", - добавил Трамп.

"Мы говорили о торговых сделках, о многих других вещах и я сказал ему: вы сможете заключать гораздо лучшие сделки по торговле, если вы избавитесь от этой угрозы или сделаете что-нибудь с угрозой со стороны Северной Кореи. Потому что именно этим она (КНДР) и является сейчас - угрозой", - резюмировал американский лидер.

Саммит G7

Американский лидер подтвердил, что поедет на саммит Группы семи (G7), который состоится 26-27 мая в Таормине (остров Сицилия). "Я надеюсь посетить саммит Группы семи на Сицилии, поскольку мы стремимся запустить процесс сотрудничества не только в вопросах безопасности, но также и в науке, торговле, здравоохранении и технологиях", - отметил он.

Трамп подчеркнул, что США и Италия "имеют общие интересы и ценности". Джентилони, в свою очередь, приветствовал предстоящую поездку хозяина Белого дома.

Ранее газета La Stampa сообщила, что Трамп на время проведения саммита может остановиться на борту военного корабля, пришвартованного у берегов острова, и прибывать на встречи на вертолете. Такой вариант рассматривается, указывает издание, в связи со сложностями обеспечения безопасности президентского кортежа на узких улицах сицилийского курортного городка.

При этом газета напоминает о беспрецедентных мерах безопасности, которые будут предприняты в Таормине и окрестностях, начиная уже с 20 мая. В частности, планируется закрыть местный порт, а также запретить купание и ловлю рыбы. Противоречивая информация поступает об уровне готовности города к приему саммита, в том числе таких инфраструктурных объектов, как вертолетная площадка.