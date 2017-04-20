Скончался второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в Париже

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ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в центре французской столицы, скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). По имеющимся данным, стрелявшего ликвидировали на месте, однако в полиции не исключают, что у него был сообщник, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.