Скончался второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в Париже

ПАРИЖ, 20 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Второй полицейский, получивший ранения в результате стрельбы в центре французской столицы, скончался. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). По имеющимся данным, стрелявшего ликвидировали на месте, однако в полиции не исключают, что у него был сообщник, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.