Стрельба в центре Парижа. Хроника событий

Один полицейский погиб, второй получил ранение в результате перестрелки на Елисейских полях в Париже, произошедшей около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Позднее второй полицейский скончался от полученных ранений.

По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте, однако в полиции не исключают наличия сообщника, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.