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Стрельба в центре Парижа. Хроника событий

Международная панорама
20 апреля, 23:35 дата обновления: 20 апреля, 23:43 UTC+3
Перестрелка произошла на Елисейских полях около 21:00 по местному времени (22:00 мск)
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Один полицейский погиб, второй получил ранение в результате перестрелки на Елисейских полях в Париже, произошедшей около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Позднее второй полицейский скончался от полученных ранений.

По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте, однако в полиции не исключают наличия сообщника, который может скрываться на одной из подземных парковок рядом с местом происшествия.

 

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