Тиллерсон примет 4 мая в Вашингтоне глав МИД АСЕАН, а в августе поедет на Филиппины

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон проведет в начале следующего месяца в Вашингтоне переговоры с министрами иностранных дел стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), а в августе нанесет визит на Филиппины. Об этом сообщил на брифинге для журналистов заместитель помощника госсекретаря по делам Юго- Восточной Азии Патрик Мерфи.
По его словам, Тиллерсон примет "министров иностранных дел АСЕАН в Вашингтоне 4 мая - всего через две недели". "Кроме того, госсекретарь США сам привержен поездке на Филиппины в августе для проведения спектра многосторонних встреч, в том числе по линии Регионального форума (по безопасности), а также различных министерских совещаний, охватывающих отношения между США и АСЕАН, Восточноазиатский саммит и инициативу, касающуюся Нижнего Меконга", - заявил Мерфи.
Согласно его заявлению, инициативу проведения "особой сессии" выдвинули сами главы внешнеполитических ведомств АСЕАН, "которые предложили со своей стороны приехать в Вашингтон, чтобы встретиться в начале года, до запланированных многосторонних переговоров в августе на Филиппинах". "Госсекретарь Тиллерсон с готовностью согласился", - сказал Мерфи. По его версии, АСЕАН в данном случае двигало искреннее желание наладить взаимодействие с новой администрацией США во главе с президентом Дональдом Трампом.
Как подчеркнул Мерфи, в ходе намеченных на 4 мая переговоров будет обсуждаться в том числе ситуация в Южно- Китайском море (ЮКМ). США продолжают призывать к "мирному урегулированию этих (территориальных) споров" и обеспечению принципа свободы судоходства в регионе, отметил американский дипломат. При этом он подтвердил, что Вашингтон "продолжит использовать операции по отстаиванию принципа свободы судоходства" в ЮКМ.
Комментируя двусторонние отношения с Манилой, Мерфи сказал, что у США сохраняется "глубокая обеспокоенность" по поводу определенных "элементов войны с наркотиками (на Филиппинах), выходящих за рамки закона". "Мы выражаем эту обеспокоенность как публично, так и в частном порядке. И мы продолжим поступать таким образом", - добавил заместитель помощника госсекретаря.