Джентилони: Западу нужно продолжать вести диалог с Россией

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США и ЕС следует продолжать вести диалог с Россией, невзирая на все нынешние сложности. Такую позицию официального Рима изложил премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
"Мы горды тем, что нам удалось держать открытыми двери в период сложных кризисов, - подчеркнул глава итальянского правительства, выступая на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме. - Диалог может быть полезен даже в случае с Россией".
При этом он заверил, что Италия проводит такой курс, "не поступаясь (собственными) ценностями".