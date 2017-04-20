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Джентилони: Западу нужно продолжать вести диалог с Россией

Международная панорама
20 апреля, 23:56 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
Премьер-министр Италии также отметил, что его страна проводит такой курс, "не поступаясь (собственными) ценностями"
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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США и ЕС следует продолжать вести диалог с Россией, невзирая на все нынешние сложности. Такую позицию официального Рима изложил  премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

"Мы горды тем, что нам удалось держать открытыми двери в период сложных кризисов, - подчеркнул глава итальянского правительства, выступая на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме. - Диалог может быть полезен даже в случае с Россией".

При этом он заверил, что Италия проводит такой курс, "не поступаясь (собственными) ценностями".

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