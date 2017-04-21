Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В МВД Франции опровергли данные о гибели второго полицейского в Париже

Международная панорама
21 апреля, 0:22 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
В ведомстве заявили, что жертвой стрельбы стал один сотрудник правоохранительных органов, также не было раненых или пострадавших среди прохожих
Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. МВД Франции опровергло сообщения СМИ о том, что в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже погибли двое полицейских. Как сообщил поздно вечером в четверг официальный представитель ведомства Пьер-Анри Бранде, жертвой нападения стал один сотрудник органов правопорядка.

Смотрите также
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий

"Погиб лишь один полицейский. Никакого второго застреленного полицейского, о котором сообщил ряд СМИ, не было", - сказал он. "Также не было раненых или пострадавших среди прохожих, которые находились в момент инцидента на Елисейских полях".

Бранде подтвердил, что нападавший "был вооружен автоматическим оружием армейского образца". "Не буду сообщать вам марку оружия, это потом сделает следствие", - сказал представитель МВД.

По данным радиостанции Franceinfo, злоумышленник на высокой скорости ехал по Елисейским полям, затем он остановился рядом с полицейской машиной и открыл по ней огонь. Находившийся внутри сотрудник органов правопорядка погиб.

"После этого преступник побежал по Елисейским полям, продолжая стрелять. Ответным огнем полицейских он был убит", - сообщил также журналистам официальный представитель МВД.

В настоящее время саперы ведут на Елисейских полях проверку автомашины, брошенной человеком, открывшим огонь по правоохранителям. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Стрельба в центре Парижа. Хроника событий
2
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа
3
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
6
Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира
7
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
Темы дня
Загрузка...
Реклама