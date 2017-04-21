В МВД Франции опровергли данные о гибели второго полицейского в Париже

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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. МВД Франции опровергло сообщения СМИ о том, что в результате стрельбы на Елисейских полях в Париже погибли двое полицейских. Как сообщил поздно вечером в четверг официальный представитель ведомства Пьер-Анри Бранде, жертвой нападения стал один сотрудник органов правопорядка.
"Погиб лишь один полицейский. Никакого второго застреленного полицейского, о котором сообщил ряд СМИ, не было", - сказал он. "Также не было раненых или пострадавших среди прохожих, которые находились в момент инцидента на Елисейских полях".
Бранде подтвердил, что нападавший "был вооружен автоматическим оружием армейского образца". "Не буду сообщать вам марку оружия, это потом сделает следствие", - сказал представитель МВД.
По данным радиостанции Franceinfo, злоумышленник на высокой скорости ехал по Елисейским полям, затем он остановился рядом с полицейской машиной и открыл по ней огонь. Находившийся внутри сотрудник органов правопорядка погиб.
"После этого преступник побежал по Елисейским полям, продолжая стрелять. Ответным огнем полицейских он был убит", - сообщил также журналистам официальный представитель МВД.
В настоящее время саперы ведут на Елисейских полях проверку автомашины, брошенной человеком, открывшим огонь по правоохранителям. Об этом сообщил телеканал BFMTV.