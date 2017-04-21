Очередное протестное шествие в Белграде собрало около 80 человек

БЕЛГРАД, 21 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Двухдневный дождь смыл с политической сцены тщательно взращиваемое неизвестными силами протестное движение. Оставшись без массовки, состоящей из студентов младших курсов, протест вдруг утратил очарование молодости и превратился в сборище сомнительных личностей и нетрезвых "борцов с режимом".

В четверг на 18-е по счету шествие против результатов прошедших в стране 2 апреля президентских выборов собралось около 80 человек, сообщил корр. ТАСС с места события. Немного добавили массовости журналисты, которых набралось еще два-три десятка. Однако акция протеста все равно выглядела промокшей и жалкой. Кучка людей, прячущихся под зонтами, утратила всякую внушительность, поэтому их грозные требования "Долой диктатуру!" смотрелись комично.

Скандальное начало

Один из патриархов сербской политики - лидер Радикальной партии Сербии Воислав Шешель, который поначалу довольно тепло отнесся к акциям протеста, в четверг выступил резко против "этих нетрезвых людей". Дело в том, что политик подъехал к перегородившим улицу манифестантам и попросил пропустить его машину. Однако собравшиеся отказались сделать это, начав, по словам Шешеля, выкрикивать оскорбления.

"Тогда мы с моим водителем начали вылезать из машины, но они разбежались. Там были и пьяные", - рассказал Шешель телеканалу Pink, добавив, что ему, "депутату Скупщины с 90-х годов прошлого века, никто не может запретить пройти в здание парламента".

Спиртное и яйца

Действительно, "самые стойкие из протестующих", как они себя сами назвали, без массовки смотрятся несимпатично. Отсутствие представителей молодежи, приходящей на манифестации, как на народные гуляния - пообщаться с друзьями и завести новые знакомства, - обнажило неприглядный скелет протеста, состоящий из странных нервных людей в черных очках и масках Гая Фокса, тайком достающих из внутреннего кармана и прихлебывающих что-то согревающее.

К назначенному времени сбора у здания Скупщины (парламента) Сербии стоял лишь продавец свистков и лохматый человек, похожий на бездомного. Вокруг тоскливо слонялись три десятка журналистов. Однако затем люди стали медленно подтягиваться.

Через час с лишним, когда стало понятно, что собравшиеся несколько десятков человек сейчас начнут расходиться, организаторы дали команду выдвигаться. Однако в четверг шествие двинулось по улицам Белграда по сокращенному более чем в два раза маршруту.

Крики в мегафон, свит и барабанный бой на улицах вызвали праведное негодование стоящих в пробках автомобилистов и жителей окрестных домов. На одной из улиц старик так рассердился на шум, производимый манифестантами, что забросал их с балкона яйцами.

Безлюдное окончание

После такой "народной поддержки" организаторы прекратили кричать в мегафон "Выходите на улицу!", опасаясь не только не привлечь новых сторонников, но и старых растерять, и ускорили темп движения колонны. Время от времени делались остановки на перекрестках. Тогда журналисты устанавливали камеры, а манифестанты позировали перед объективами, то прыгая под кричалку "Кто не скачет - тот Вучич", то скандируя инициалы премьер-министра страны Александара Вучича на манер собачьего лая. В конце лай переходил в вой, что также намекало на фамилию премьера (серб. вучич - волчок, маленький волк - прим. ТАСС): "Ав, ав, ав, аууууу!"

Но забава явно наскучила собравшимся, так как участники шествия стали по дороге незаметно расходиться. В итоге к начальной точке маршрута вернулось около 50 человек, поспешивших назначить на завтра "новый массовый протест" и разойтись по домам.

Учитывая прогнозы метеорологов, предрекающих холода и дожди до середины следующей недели, фиаско, которым обернулась акция протеста, - далеко не последнее.

Результаты выборов

По последним данным Республиканской избирательной комиссии, премьер-министр Сербии Александар Вучич победил на президентских выборах в первом туре с результатом 55,08%. Бывший омбудсмен Саша Янкович идет вторым с результатом 16,36%. На третьем месте находится политик Лука Максимович с результатом 9,43%, за ним следуют экс-глава МИД Вук Еремич (5,66%) и лидер Сербской радикальной партии Воислав Шешель (4,48%).

Президент Сербии избирается на пятилетний срок, этот пост можно занимать не более двух раз. Главе государства отводятся преимущественно представительские функции. Он также предлагает парламенту кандидатуру председателя правительства, имеет право подписывать законы и накладывать на них вето, назначает и отзывает послов, осуществляет помилование и вручает госнаграды, является верховным главнокомандующим.