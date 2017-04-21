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Олланд: следствие рассматривает версию о теракте в Париже

Международная панорама
21 апреля, 0:28 дата обновления: 21 апреля, 1:05 UTC+3
Президент Франции подтвердил, что в результате перестрелки был убит сотрудник полиции, двое его напарников получили тяжелые ранения, также пострадал случайный прохожий
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ПАРИЖ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Следствие не исключает, что произошедшее на Елисейских полях будет квалифицировано как теракт. Об этом сообщил президент Франции Франсуа Олланд.

"Версии, которые рассматривает следствие, связаны с терроризмом", - заявил он.

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Президент подтвердил, что в результате устроенной в четверг вечером перестрелки в центре столицы был убит сотрудник полиции, двое его напарников получили тяжелые ранения, также пострадал случайный прохожий. Сам нападавший был ликвидирован.

В пятницу утром Олланд проведет экстренное совещание Совета по обороне с участием руководителей основных силовых ведомств.

Президент Франции отменил рабочую поездку в Бретань, намеченную на пятницу. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Олланд, завершающий в мае свои президентские полномочия, планировал посетить регион Бретань на западе страны. В рабочем графике главы государства значились визиты в города Бель-Иль-ан-Мер в департаменте Морбиан и Генгам в департаменте Кот-д'Армор. Обе эти поездки теперь отменены, сообщили в окружении президента.

Инцидент произошел в тот момент, когда по национальному телеканалу France 2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые через три дня примут участие в первом туре выборов главы государства. Первый этап голосования намечен на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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