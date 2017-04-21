Группировка ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за устроенную в четверг стрельбу в районе Елисейских полей в центре Парижа.

Об этом сообщило агентство AFP.

Экстремисты назвали и имя нападавшего, которым оказался прибывший из Бельгии боевик Абу Юсеф аль-Бельджики.

Инцидент в центре французской столицы произошел около 21:00 по местному времени (22:00 мск). В ходе перестрелки один полицейский был убит, двое получили тяжелые ранения. По имеющимся данным, стрелявший был ликвидирован на месте. Президент Франции Франсуа Олланд по итогам экстренного совещания в Елисейском дворце сообщил, что следствие рассматривает версию о теракте.