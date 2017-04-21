Предвыборный штаб Милоша Земана возглавит его жена

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ПРАГА, 21 апреля. /ТАСС/. Ивана Земанова - жена президента Чехии Милоша Земана - возглавит предвыборный штаб своего мужа, объявившего недавно о своем намерении повторно баллотироваться в президенты страны. Об этом сам глава государства заявил в четверг, выступая по пражскому телеканалу Barrandov.
"После того, как я объявил, что не буду вести никакой собственной (предвыборной - прим. ТАСС) кампании, мое окружение стало думать, кто возглавит мою команду (по подготовке к выборам - прим. ТАСС), - подчеркнул Милош Земан. - Было решено, что это будет моя жена".
По его словам, данный факт является очередным доказательством сплоченности семьи и ближайших соратников президента. Ивана Земанова в понедельник, 24 апреля, начнет кампанию по сбору подписей избирателей за регистрацию супруга в качестве официального кандидата на предстоящих выборах.
Как отметил президент, Ивана Земанова станет первой, кто подпишет эту петицию. "Мне останется необходимым получить еще 49999 подписей", - сказал Милош Земан.
Супруга главы государства самостоятельно выберет членов предвыборного штаба. Она также напрямую будет общаться с общественностью в ходе предвыборной кампании. "Моя жена имеет способности вождя", - считает Милош Земан.
Очередные выборы чешского президента состоятся в 2018 году. В марте следующего года истекает первый пятилетний срок полномочий действующего хозяина Пражского града. Согласно конституции республики, он может быть переизбран повторно.